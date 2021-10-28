شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: حياة كريمة ساهمت فى تحسن الأوضاع المالية للشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقق مبادرة حياة كريمة نتائج اقتصادية هائلة للشركات العامة والخاصة وقطاع الأعمال العام المشاركة فيها، من خلال تنفيذ المشروعات والمقدرة بنحو 700 مليار جنيه خلال مراحل المبادرة المختلفة، لتطوير القرى المصرية.

وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام ، أن شركات القطاع خاصة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير ، ارتفعت حصتها من المشروعات لنحو 13 مليار جنيه فى مختلف القرى بالوجه البحرى والقبلى، لافتة أن تلك المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى تحسين موارد الشركات وتحسين مراكزها المالية مقارنة بما قبل حصولها على مشروعات حياة كريمة.

أضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن المهندس هشام أبو العطا، الرئيس التنفيذى للقابضة للتشييد والتعمير يتابع مباشرة تنفيذ المشروعات مع رؤساء الشركات، موضحة أن القابضة توفر التمويل المباشر ، والسريع لشركاتها التابعة لتنفيذ المشروعات قبل الحصول عليه من جهات الاسناد ، لضمان سرعة إنجاز تلك المشروعات.

أشارت المصادر إن أكثر الشركات المستفيدة من مبادرة حياة كريمة شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم وشركة النصر العامة للمقاولات ، حسن محمد علام ، حيث حصل الشركتان على مشروعات بنحو 6.5 مليار جنيه أغلبها فى الصعيد وتتعلق بأعمال مرافق وخدمات المياه والصرف الصحى.

أوضحت المصادر إنه تم انجاز نحو 40‎%‎ من الأعمال بالمبادرة عن طريق شركات العبد العامة وايجيكو النصر للمبانى والانشاءات، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح ، بجانب الشركتين السابقتين.