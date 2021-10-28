شكرا لقرائتكم خبر عن 25 نوفمبر المقبل.. آخر موعد لشراء كراسات شروط أراضى جمعيات الإسكان التعاونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة تعاونيات البناء، يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر المقبل، أخر موعد لبيع كراست شروط قطع أراضى حمعيات الإسكان التعاونى فى 12 مدينة جديدة.

وأكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان،أنه تم الإعلان عن طرح أراضى لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة فى عدد من المدن الجديدة، وذلك بمدن " العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر "شرق بورسعيد" – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة ".

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن ذلك يأتي في إطار مخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدعم منظومة الإسكان التعاوني لتحقيق المشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات الإسكان في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً فى إطار البروتوكول الموقع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 19 يناير 2014 لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الإسكان التعاونى بالمدن الجديدة.

وأشار الدكتور حسام رزق إلى أن آخر موعد لتسليم الكراسة بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

ولفت رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان إلى أنه يمكن للجمعية التقدم بأكثر من طلب للحصول على أراضى لمشروعاتها فى أكثر من مدينة بشرط أن تكون فى نطاق عملها، وفي حالة فوز الجمعية بقطعة أرض بإحدى المدن يتم إلغاء باقى الطلبات تلقائياً.