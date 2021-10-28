شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليار دولار تكلفة إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة فى 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت مصر خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، مشيرة إلى زيادة استثمارات البنية التحتية ب 2.3 تريليون جنيه مصري بما يعادل 143 مليار دولار فى البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالى 2016/2015.

البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.

وتم إطلاق مشروع في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة.