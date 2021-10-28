شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل: تفاوتات كبيرة بين اقتصادات الدول والتعافي متوقف حالياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت منظمة العمل الدولية أن تعافي أسواق العمل العالمية قد توقف، وثمة تفاوتات كبيرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية، بما ينعكس في ذلك إلى التفاوت في توزيع اللقاحات وتفاوت القدرات المالية.

وحذرت المنظمة في تقرير أصدرته الليلة حول تأثير جائحة كوفيد-19 على الوظائف بعنوان "الإصدار الثامن من مرصد منظمة العمل الدولية: كوفيد-19 وعالم العمل"، من أن عدم تقديم دعم مالي وفني ملموس سيؤدي إلى استمرار التفاوت الكبير في اتجاهات تعافي الوظائف بين البلدان النامية والمتقدمة.

وأبانت المنظمة أن سرعة التعافي بين البلدان المتقدمة والنامية يهدد الاقتصاد العالمي ككل، مشيرةً إلى أن خسارة ساعات العمل بسبب جائحة كـوفيد-19 ستكون أكبر بكثير من التقديرات السابقة، ومعربةً عن توقعها بأن تصبح ساعات العمل عالمياً في عام 2021 أقل من مستويات ما قبل الجائحة (الربع الرابع 2019) بنسبة 4.3 في المئة، أو 125 مليون وظيفة بعمل كامل.

وأشارت إلى أن هذا يمثل تعديلاً كبيراً على توقعات المنظمة الصادرة في يونيو التي كانت 3.5 في المئة أو 100 مليون وظيفة بعمل كامل، موضحة أنه في الربع الثالث من عام 2021، كان إجمالي ساعات العمل في البلدان مرتفعة الدخل أقل بنسبة 3.6 في المئة من الربع الرابع من عام 2019، ولكن بلغت هذه النسبة 5.7 في المئة في البلدان منخفضة الدخل، و7.3 في المئة في بلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط.