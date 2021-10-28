شكرا لقرائتكم خبر عن الجائحة عززت وتيرة اقتصاد الوظائف المؤقتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت الجلسة التي عقدت، أمس، بعنوان «كيف يمكن للحوكمة الأفضل إيجاد المزيد من الاستدامة» ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار -التي شاركت فيها صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله رئيسة مجموعة تواصل المجتمع المدني (C20) الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملك خالد، ورئيس مجلس إدارة بارتنرز غروب تشارلز دالارا، ورئيس الوزراء السابق بكندا ستيفن هاربر، ورئيس الامتثال والحوكمة بصندوق الاستثمارات العامة رانيا نشار- ازدهار ريادة الأعمال في عالم ما بعد كوفيد-19، وفشل الكثير من الشركات خلال تلك الفترة. وأكد المشاركون في الجلسة أن جائحة كوفيد-19 سرعت وتيرة اقتصاد الوظائف المؤقتة، كما وضعت ضغوطا كبيرة على الشركات الصغيرة أيضا عوامل السوق التي تحمل تأثيرات كبيرة، مشيرين إلى تغاضي دور الحكومات عن ذلك.

وأوضحوا أنه يجب إيجاد أنظمة إدارية لدعم نجاح الأعمال التجارية في المراحل المبكرة والاستفادة من الدروس التي تقدمها الشركات الكبيرة التي تروج للحكومة لتحقيق إدارة أفضل بين الشركات في المراحل المبكرة ورجال الأعمال وزيادة الاستدامة والنمو الاقتصادي.