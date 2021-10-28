شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق استثماري برأسمال 1.5 مليار ريال لتطوير 12 فندقا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق التنمية السياحي أمس، مذكرة تفاهم مع «إنيسمور» لبحث إطلاق صندوق استثماري برأس مال قدره 1.5 مليار ريال بهدف تطوير أكثر من 12 فندقا في المملكة من فئة «لايف ستايل»، التي تستهدف محبي السياحة الترفيهية وتوفر مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام المميزة، برعاية وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال الدورة الخامسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، حيث قام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «أكور»، سيباستيان بازين، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، بتوقيع المذكرة بحضور شاران باريشا وقورا بوشان، الرئيسين التنفيذيين بالشراكة مع شركة «إنيسمور». وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم صندوق التنمية السياحي بتحديد المواقع وتوفير خيارات التمويل لهذه المشاريع، بينما تقوم «إنيسمور» بالمشاركة من الناحية المالية وتصميم وتشغيل المشاريع تحت مجموعة من علاماتها التجارية لفنادق «لايف ستايل»، وسيقوم مجلس إدارة الصندوق المزمع إنشاؤه بتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وتعد «إنيسمور» التي أسست في العام 2021م كمشروع مشترك بين مجموعة الضيافة العالمية «أكور» ورجل الأعمال شاران باسريتشا، أكبر شركات الضيافة العصرية على مستوى العالم والأسرع نموا، حيث تضم محفظتها 87 منشأة عاملة على مستوى العالم و141 فندقا قيد التطوير. وستستهدف استثمارات الصندوق المعتزم إنشاؤه الوجهات الرئيسية المحددة في الإستراتيجية الوطنية للسياحة بما فيها الرياض وجدة والمنطقة الشرقية وعسير والعلا والطائف والمدينة والباحة وحائل والجوف، ومن المتوقع لفنادق «لايف ستايل» الجديدة أن توفر ما يقارب 2,000 غرفة فندقية وتضيف قيمة كبيرة للمعروض السياحي في المملكة.

ويواصل صندوق التنمية السياحي توفير فرص جديدة لمستثمري القطاع الخاص في قطاع السياحة المحلي، ومواءمتها مع جهود السياحة المستدامة في جميع أنحاء المملكة، ويركز الصندوق على حماية البيئة ودعم المجتمعات المحلية. ويلتزم كل من صندوق التنمية السياحي و«إنيسمور» بتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية، وتوليد ما يصل إلى 3,000 وظيفة من خلال هذه الاتفاقية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري: «إن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في مساعي الصندوق لتمكين مستثمري القطاع الخاص من اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة في قطاع السياحة السعودي المتنامي»، مشيرا إلى أن الصندوق المعتزم تأسيسه سيعمل على توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مختلف مناطق المملكة بهدف إثراء تجارب الزوار وتعزيز قيمة المشاريع.