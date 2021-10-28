شكرا لقرائتكم خبر عن المساواة تحقق التوازن الاقتصادي للمؤسسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية م. خالد الحصان، خلال مشاركته في اليوم الثاني في الجلسة الحوارية «إعادة التوازن الكبير: الاستثمار في المساواة» ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، أن عدم المساواة تمثل خطورة كبرى للحكومات والمجتمعات والمؤسسات والمنظمات على حد سواء.

وبين أن على الحكومات أن تتعاون وتلتزم في أن تقف في أوجه عدم الإنصاف والمساواة بأشكالها وأنواعها كافة، مبينا أن المؤسسات والمنظمات إن لم تعِ قدر المساواة فإنها ستفقد مزاياها.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية د. نبيل العامودي، أن العقل البشري مكن التقنية من إمكانية الوصول إلى الجميع واستثمار الرأس المال البشري في مجابهة التحديات والظروف التي مر بها العالم، أبرزها جائحة كورونا «كوفيد-19»، الأمر الذي مكن القطاعين الحكومي والخاص من استخدام الرقمنة لضمان وصول الخدمات الصحية وإتاحة التعليم للجميع.