شكرا لقرائتكم خبر عن إمكانات المملكة تجعلها منصة لوجيستية تدعم تنافسية منتجاتها عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت مبادرة «مستقبل الاستثمار» فعالياتها لليوم الثاني، فيما ناقش المشاركون عدة ملفات كان على رأسها: الذكاء الاصطناعي والأتمتة وعالم العمل الجديد، مؤكدين أن المملكة تمتلك الإمكانات الضخمة والموقع الجغرافي لتكون منصة لوجيستية تنافس منتجاتها في السوق العالمي.

وأشاروا إلى أن الاستثمار الأجنبي ارتفع في الربع الأول بنحو 40 مليار دولار، لافتين إلى أن إجراء تحديثات في القوانين وتشريعات من شأنه جذب الاستثمارات.