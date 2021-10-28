شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل «نيوم» إلى شركة قابضة.. وافتتاح المدينة الصناعية بعد شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف الرئيس التنفيذي لـ «نيوم» نظمي النصر في تصريحات، أمس الأربعاء، عن افتتاح مدينة نيوم الصناعية بعد شهر.

وقال النصر خلال كلمته في مبادرة مستقبل الاستثمار أمس إن «نيوم» ستتحول إلى شركة قابضة مع تأسيس شركات تابعة لها في جميع القطاعات.

وأضاف: «مرت أربع سنوات على إطلاق المشروع وسنة 2021 نعتبرها السنة الأولى في التنفيذ، إذ بدأنا الإنشاءات في معظم مناطق نيوم كما أعلنا عن مشروع The Line».

وتابع: «منذ 3 أشهر اتخذنا الخطوة التالية وهي بناء المنظومة الكاملة لنيوم، والخطة المتكاملة ستنتهي بالشركة بعد سنوات إلى شركة قابضة تندرج تحتها شركات متفرعة في كل قطاعات نيوم».

وأضاف: «قبل شهرين بدأنا هذه الرحلة عبر إنشاء شركات متخصصة في التكنولوجيا الرقمية والمياه والكهرباء والتطوير، وقبل فترة وقعنا اتفاقيات تحت أسماء هذه الشركات مع شركاء في جميع دول العالم إذ نعتمد على نظام الشراكة».

ولفت الرئيس التنفيذي لـ «نيوم» إلى أن الشركة وقعت أمس شراكات مع شركات بريطانية في مجال الفضاء، وقبلها مع شركات عالمية ومحلية في مجال مراكز البيانات.

وأضاف: «ما زال أمامنا 9 سنوات لاستكمال رحلتنا ونحن على ثقة بأننا سنواكب كل متطلباتها، لتكون نيوم في الموقع الذي أراده لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لتكون حدثاً غير مسبوق في تاريخ البشرية.

نظمي النصر