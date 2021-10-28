شكرا لقرائتكم خبر عن طرح إستراتيجية شاملة للطاقة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن المملكة ستعلن قريبا عن إستراتيجية شاملة للطاقة، فيما تضع في عين الاعتبار مجالات الطاقة كافة، بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين والكربون، وتتواكب مع المبادرات التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه خلال مشاركته في جلسة العلم في العمل «الاستثمار في الاقتصاد الكربوني الدائري»، باليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار: إن قضية الطاقة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية؛ هي: أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام والتغير المناخي، ولا يمكن التضحية بأي ركيزة من هذه الركائز من أجل أخرى.

وأضاف أنه لا بد من مراعاة قضية العدل والإنصاف بين الدول في عملية المساهمة في معالجة التغير المناخي، إذ لا يمكن تحميل الدول الفقيرة والنامية نفس المسؤولية في تخفيض انبعاثات تتسبب في تراكم أغلبها دول صناعية منذ أكثر من 200 سنة باعتبار أسبقيتها في المجال الصناعي العالمي.

وأشار إلى أن المملكة طرحت مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون في 2019 وتبنتها مجموعة العشرين في عام 2020، الأمر الذي تزامن مع جائحة كورونا، وهي اليوم تتحول إلى واقع تشارك به المملكة العالم من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.