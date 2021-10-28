شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع دمياط خلال يومين متجهة للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إسالة الغاز بدمياط خلال يومين، متجهة للصين .

وأضاف المصادر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حجم الشحنة يبلغ حوالى 150 ألف متر مكعب غاز مسال لافته أن المصنع يعمل بكامل طاقته استعدادا لتصدير عدد من الشحنات الفترة القادمة .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية. وخلال العام المالى 2020 / 2021 تم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.

ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط.