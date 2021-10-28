شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق "موسم أجهزة HUAWEI القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية" بخصومات تصل إلى 50% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاقها لموسم أجهزة HUAWEI القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية مرة أخرى في مصر، والتي تقدم عروض وخصومات حصرية تصل إلى 50% على مجموعة من أفضل وأحدث ابتكارات هواوي في السوق المصري وعلى رأسها السماعة اللاسلكية HUAWEI FreeBuds 4 والساعة الذكية HUAWEI Watch GT2 Pro Classic والسوار HUAWEI Band 6 ، حيث تمتد العروض حتى 8 نوفمبر القادم.

وسيتمكن عملاء هواوي ومحبو الأجهزة القابلة للإرتداء والأجهزة الصوتية من الاستمتاع بالعروض والخصومات الخاصة بهذا الموسم والحصول على أحدث ابتكارات هواوي، من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store، حيث اختارت الشركة هذا الموسم أفضل أجهزتها القابلة للارتداء ومنتجاتها الصوتية التي تضم سماعة HUAWEI Freebuds 4 التي تم إطلاقها مؤخرًا حيث تتفوق على كافة منافسيها في السوق المصري بجودة صوت فائقة تتماثل مع جودة صوت الاستديو وبإمكانية التوصيل المزدوج لجهازين في وقت واحد، بالإضافة إلى توافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة بما في ذلك Android و iOS وWindows، مما يجعلها تقدم أفضل مجموعة من المزايا التي يبحث عنها المستخدمين في مصر.

وتشمل العروض ساعة HUAWEI Watch GT2 Pro Classic الذكية والأكثر أناقة من هواوي والتي تتميز بعمر بطارية أطول، وتوفر تتبعًا لأكثر من 100 وضع تمرين، ويشمل ذلك: ملفات تعريف مميزة للسباحة، والتزلج، والتزلج على الجليد، بالإضافة إلى الجولف. ويمكن للمتنزهين أيضًا الحصول على وظيفة العودة التي يمكنها تتبع نقطة انطلاق السير. وهناك ميزة +TruSeen 4.0 لتتبع معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى النوم، والتوتر، وتتبع الأكسجين في الدم.

ويقدم موسم أجهزة HUAWEI القابلة للإرتداء والأجهزة الصوتية مجموعة من العروض الحصرية على سوار HUAWEI Band 6 والذي يقدم تجربة متميزة لمراقبة الصحة واللياقة البدنية في التصميم وعمر البطارية لتوفير تجربة تماثل الساعات الذكية بسعر أكثر ملائمة لسوار ذكي. ويركز سوار HUAWEI Band 6 على تقديم تجربة مستخدم متكاملة بخواص متطورة لتوفير المستخدمين بجهاز يقوم بدور المساعد الشخصي، حيث يضم ميزات المراقبة الصحية مثل تقنية Huawei TruSeenTM 4.0 لمتابعة معدل ضربات القلب، ومراقبة مستويات الأكسجين في الدم SpO2 طوال اليوم. ويراقب السوار صحة المستخدمين ويصدر إنذارًا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا، مما يساعدهم على اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على سلامتهم. كما يوفر سوار HUAWEI Band 6 أيضًا مراقبة مستمرة وحقيقية ودقيقة لمعدل ضربات القلب والنوم والإجهاد مع توفير خاصية التنبيه إذا كان معدل ضربات القلب مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا.

توفر هواوي أيضًا عروض على سماعة HUAWEI FreeBuds 4i والتى تجمع بين مجموعة من الميزات الرائعة مثل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة وعمر بطارية طويل الأمد يصل إلى 10 ساعات من الاستخدام وتجربة صوتية غامرة، وتتوافق مع كافة الهواتف التى تعمل بأنظمة تشغيل HarmonyOS وِAndroid و iOS و تجلب للمستخدمين تجربة ممتازة تضم صوت عالى الجودة.