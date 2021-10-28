شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تستعرض أبرز التطورات التكنولوجية بمؤتمرها السنوي للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي عن مجموعة من أحدث التقنيات فائقة التقدم خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين، حيث أزاحت الشركة الستار عن نظام التشغيل HarmonyOS 3 (النسخة الخاصة بالمطورين) بالإضافة إلى منصة خدمات هواوي للهواتف المحمولة (HMS Core 6)، وذلك لمساعدة المطورين على بناء المنظومات التقنية المستقبلية والمستندة إلى جميع جوانب التقنيات الذكية التي من شأنها توفير أرقى التجارب لجميع المستخدمين.

هذا وقد أقيمت فعاليات مؤتمر هواوي للمطورين (Huawei Developer Conference 2020) بمدينة دونغوان الصينية في الفترة من 23-24 أكتوبر الحالي، بحضور 47 منتدى ومجموعة تقنية وبمشاركة مئات الخبراء لتبادل الأفكار والإطلاع على أحدث حلول المنازل الذكية والتقنيات الحديثة في قطاعي الصحة واللياقة. كما قام المشاركون بإجراء المناظرات وتبادل الأحاديث مع مهندسي البحث والتطوير بشركة هواوي بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام كافة المشاركين لتجربة لعبة "Huawei Cyberverse" المدعومة بتقنية الواقع المعزز، إلى جانب المزيد من الانشطة والفعاليات الأخرى.

بهذه المناسبة قال ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "إن التقدم في تطوير التقنيات يأتي دائمًا كنتيجة لسياسات الانفتاح المتبعة. لقد ساهمنا بكافة القدرات الأساسية لنظام HarmonyOS وقمنا بمشاركتها مع مؤسسة "OpenAtom" حتى نتيح نظام التشغيل الخاص بنا للجميع. جراء هذه السياسة، تمكنت العديد من الصناعات والقطاعات من الوصول إلى قاعدة OpenHarmony الرقمية والاستفادة من امكانياتها. لقد قمنا على مدار الثلاث سنوات الماضية بالعمل بشكل مبدئي على نظام التشغيل الخاص بنا ونحن الآن نرحب بكافة الشركاء والمطورون وندعوهم للإنضمام لنا والاستفادة من المزايا الغير مسبوقة لعالم متصل بالإنترنت بشكل كامل".

قفزة كبيرة في منظومة HarmonyOS بإمكانيات كبيرة

يعمل نظام HarmonyOS الآن على أكثر من 150 مليون جهاز حول العالم، حيث يعمل كأداة اتصال نحو الوصول إلى عالم ذكي ومتصل بالكامل، حيث يوفر التطور السريع لهذه المنظومة البيئية المزيد من فرص العمل لكافة الشركاء والمطورين. ليس هذا فحسب، بل مع ظهور المزيد من الأجهزة والتطبيقات المتنوعة أصبحت المنظومة البيئية لنظام HarmonyOS قادرة على اكتساب المواهب المناسبة بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية للطلاب على نظام HarmonyOS.

مراجعة لنظام HarmonyOS 3: تمهيد الطريق نحو عالم متصل بالكامل

يمثل مؤتمر هواوي للمطورين نقلة مهمة لنظام HarmonyOS، حيث قامت الشركة بإطلاق النسخة الأحدث من HarmonyOS 3 الخاصة بالمطورين والذي يقدم ترقية شاملة لكافة أدوات النظام بفضل التطوير والابتكار المستمر الذي يركز على تجربة الأجهزة الفائقة والمزيد من الخدمات والتقنيات. كما يساعد هذا الإصدار الجديد المطورين على إنشاء التطبيقات والخدمات بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة منخفضة، حيث تتيح أداة النشر الجديدة لمطوري الأجهزة تصميم مكونات لظام تشغيل يناسب كافة الأجهزة على أفضل وجه. ومن المتوقع أن تظهر النسخة التجريبية من HarmonyOS 3 في الربع الأول من العام القادم بالإضافة إلى إعلان الشركة عن قيامها بالعمل على تطوير لغة برمجة أكثر ابتكارًا للنظام حتى تستكمل منظومتها البيئية.

منصة خدمات هواوي للهواتف المحمولة: توفر أقوى الإمكانيات الأساسية لخدمات الهواتف المحمولة من هواوي، والتي تم تصميمها لدعم أجهزة وأنظمة تشغيل متعددة

تضم منصة خدمات هواوي للهواتف المحمولة أكثر من 5 مليون مطور في جميع أنحاء العالم ولا تزال تنمو بشكل سريع، حيث تم دمج أكثر من 173 ألف تطبيق على منصة “HMS Core” حتى الآن. كما استطاعت منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery تحقيق 332.2 مليار عملية توزيع للتطبيقات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي وهو ما ساعد في زيادة عوائد المطورين بنسبة 62% بعد تعاونهم مع هواوي.

ستستمر شركة هواوي في قيادة المنظومة البيئية للأجهزة والبرامج بالتزامن مع نظام التشغيل HarmonyOS ومنصة خدمات هواوي للهواتف المحمولة "HMS" وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحقيق المزيد من الابتكارات المتطورة. وستتعاون أيضًا مع المطورين والشركاء العالميين لإثراء نظام Harmony البيئي ، للدخول في عصر ذكي متصل بالكامل.