شكرا لقرائتكم خبر عن المالية : أكثر من 21 ألف مستورد سجلوا فى منظومة الشحن المسبق للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة، وتطوير الجمارك، أن 21 ألف و150مستورد، سجلوا في منظومة الشحن المسبق للشحنات حتى الآن.

وقالت مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر شاشة الحياة، إن هذه المنظومة تشهد تطورا كبيرا، وأكثر من 50 ألف من المصدرين الأجانب سجلوا حسابات إلكترونية على منصة " بلوك تشين".

وذكرت أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية تسير بخطى ثابتة، وذلك بعد شهر من التطبيق الإلزامي، حيث يتم التعامل الفوري مع أى تحديات أو معوقات قد تواجه مجتمع الأعمال، مشددة على أن ذلك يسير وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.