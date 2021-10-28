شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم 4 شركات 130 ألف جنيه لمخالفتها القواعد والان مع تفاصيل الخبر
وغرمت اللجنة، شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بقمية 50 ألف جنيه لكلاً منهما، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت صكوك اجارة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك الإصدار الأول ديسمبر 2024، بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
وتغريم شركة الدلتا للتأمين 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
كما قررت اللجنة، إنذار بنك قناة السويس، بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.