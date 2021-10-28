شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تغرم 4 شركات 130 ألف جنيه لمخالفتها القواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالى على 4 شركات بقيمة 130 ألف جنيه، تسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يُعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركات.

وغرمت اللجنة، شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بقمية 50 ألف جنيه لكلاً منهما، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 و34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت صكوك اجارة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك الإصدار الأول ديسمبر 2024، بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة (47) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

وتغريم شركة الدلتا للتأمين 10 آلاف جنيه، لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

كما قررت اللجنة، إنذار بنك قناة السويس، بمراعاة أحكام المادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

فيما أعلنت إدارة البورصة، تقدم شركة جولدن تكس للأصواف، بمستندات قيد تعديل غرض الشركة وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، منوهًا إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.