شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-10-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالى مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه.

إيقاف تداول 38 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم التعمير والاستشارات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الألومنيوم العربية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اودن للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 38 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم التعمير والاستشارات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الألومنيوم العربية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اودن للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، الدولية للصناعات الطبية إيكمى، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 2، الملتقى العربي للاستثمارات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.71%، والعرب على 9.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 198.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 596.6 ألف جنيه، 200.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 11364 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13560 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك 88030 سهم، 5.2 مليون سهم، 9.1 مليون سهم، 10400 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 4500 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، البدر للبلاستيك 88030 سهم، 5.2 مليون سهم، 9.1 مليون سهم، 10400 سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 4500 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات المجموعة المصرية العقارية، مستشفى النزهة الدولي 7.7 مليون سهم، 9316 سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الدلتا للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، برايم القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمننتس القابضة، رواد السياحة-رواد، شارم دريمز للاستثمار السياحي 363 ألف سهم، 1100 سهم، 701.6 ألف سهم، 80 ألف سهم، 266 سهم، 5.1 مليون سهم، 5.1 مليون سهم، 408.6 ألف سهم، 53150 سهم، 92469 سهم، 20 ألف سهم، على التوالي.





أسهم خزينةوأعلنت شركتا عامر جروب، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 13.4 مليون سهم خزينة للأولى، و400 ألف سهم خزينة للثانية، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

وفي نفس السياق أعلنت شركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء أسهم خزينة وبما لا يجوز النسبة القانونية 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورق المالية خلال جلسات التداول، على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة ودون اشتراك أي من المساهمين الرئيسيين أو الداخليين ومجموعاتهم المرتبطة على أنتتم عملية الشراء اعتبارًا من جلسة 4 نوفمبر المقبل وحتى يوم 3 فبراير عام 2022.





الإسكندرية للخدمات الطبية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها كتاب شركة تي ايه تي للخدمات الطبية (مقدم العرض) بعدم استكمال السير في إجراءات الموافقة على نشر اعلان عرض الشراء الاجباري لأسهم شركة الإسكندرية للخدمات الطبية (المركز الطبي الجديد – الإسكندرية).





الأحداث الجوهريةأعلنت 6 شركات وهي الإسماعيلية مصر للدواجن، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العالمية للاستثمار والتنمية، تنمية للاستثمار العقاري، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العربية للصناعات الهندسية، أنه لا توجد أحداث جوهرية تؤثر على أداء هذه الأسهم.