شكرا لقرائتكم خبر عن بأسعار تنافسية.. "بودي جروب" تشعل المنافسة بسوق سيارات الـ (SUV) في مصر بطرح "بايك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة "بودي جروب" الشركة المصرية الرائدة في تجارة السيارات على توكيل سيارات بايك الصينية، في السوق المصري والتى تنطلق لأول مرة في مصر الشهر المقبل بأسعار تنافسية وتكنولوجيا الجيل التاسع، من بايك، لتلبي احتياجات وتطلعات المستهلك لسيارة مدعومة بأحدث وسائل التكنولوجيا والأمان والسلامة في 3 فئات مختلفة وهي X3 و X5 و X7.



سيارات SUV (1)

من جانبه قال جمال الطنة مدير تسويق علامه "بايك مصر"، إن الشركة فى 1 اكتوبر الجاري استقبلت الفريق الفنى من الشركة الأم بايك فى الصين فى مراكز خدمة بودى جروب لإقامة دائمة لتبادل الخبرات و تدريب و متابعه الفريق الفنى فى مراكز الخدمة على تكنولوچيا الجيل التاسع من بايك



جمال الطنة

وأكد الطنة، أن بودى جروب تدعم بقوة التوسع في انشاء مراكز خدمة العملاء بكافة محافظات الجمهورية وفي وقت قياسي بالتعاون مع شبكة الموزعين التابعين لها لتوفير قطع الغيار بشكل دائم وسهل وسريع للعملاء، موضحاً ان الشركة بالفعل بدأت بـ 11 مركز خدمة بمحافظات القاهرة تغطى (جسر السويس - المعادى - مدينه نصر) الجيزة ( المريوطية - 6 اكتوبر)، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة، المحلة، الغردقة، السويس، ومستهدف بنهاية العام الجارى افتتاح 13 مركز خدمة اخرى على مستوى الجمهورية لتصل الى ٢٤ مركز خدمه لعلامة "بايك ".

وأوضح جمال الطنة، أن السيارة بايك تطرح في السوق المصري بثلاث طرازات محتلفة وهي : X3 و X5 و X7، بضمان 150 الف كيلو او ٦ سنوات مع توافر كل قطع غيار السيارة بالكامل و بأسعار تنافسية و مناسبة للمستهلك، و نظراً للتكنولوجيا المتطورة التى تدخل من الصين إلى الأسواق المصرية الآن فتعتبر بودى جروب بعلامة بايك منافس قوى فى سوق سيارات الـ (SUV) فى مصر.



سيارات SUV (2)

ويذكر أن شركة بايك المملوكة للدولة وهي شركة قابضة للعديد من مصنعي السيارات والآلات، تقع في العاصمة الصينية بكين، تتمتع بالعديد من خصائص الجودة الفريدة والحرفية المهنية الاستثنائية.

تشمل الشركات التابعة لها الشركة المصنعة لسيارات الركاب بايك موتور، صانع مركبات عسكرية وسيارات الدفع الرباعي ، باو ؛ وصانع الشاحنات والحافلات والمعدات الزراعية ، فوتون للسيارات، كما تصنع بايك سيارات هيونداي ومرسيدس ذات العلامات التجارية للبيع في السوق الصينية من خلال مشروعي بكين هيونداي وبكين بنز المشتركين (لشركة بايك موتور).



سيارات SUV (7)

مواصفات بايك X3

وتطرح بودي جروب بايك X3 في مصر بفئتين بموتور ١٥٠٠ سى سى ١١٦ حصان، ومزودة بناقل حركه اتوماتيك ٤ سرعات من شركه ايسين اليابانيه بموصفات أمان ٢ ايرباج - حساسات خلفيه - نظام مراقبه ضغط الاطارات - فتحة سقف - طارة متعدده الوظائف - شاشه ٨ بوصة.

وتأتي الفئة الأولى من السيارة Comfort)) بسعر 253 ألف جنيه والفئة الثانية ( (Luxury بسعر 269 الف جنيه.



سيارات SUV (5)

مواصفات بايك X5

أما السيارة بايك X5 فتأتي بفئة واحدة بسعر 328 الف جنيه وبمواصفات محرك ١٥٠٠ تيربو يولد ١٤٨ حصان وناقل حركه CVT ، فتحه سقف بانوراما.

وتدعيما لنظم الأمان المتطورة داخل السيارة تاتي مزودة بنظام مراقبه ضغط الاطارات ، 2 ايرباج أمامي، حساسات ، محور خلفى عند الدوران ، مع نظام ترفيهي متكامل يتضمن شاشه عرض ٩ بوصة، ابل كار بلاى و اندرويد اوتو، 6 سماعات، عجله قياده متعدده الوظائف، وأوامر صوتية.

مواصفات بايك X7

أما العملاقة بايك X7 فتأتي بمحرك ١٥٠٠ تيربو ١٨٧ حصان ، وناقل حركة DCT dual clutsh WET ، مع نظام أمان متكامل بتكنولوجيا الجيل التاسع من بايك يشمل نظام كشف الاجسام المتحركة، ٦ ايرباج ، نظام ذكى لمراقبه ارهاق السائق، ضوء تحذير بجسم اخر فى المرايات ، نظام تحذير عند فتح الأبواب.

كما تأتي بنظام ترفيهي عالة الجودة يتضمن شاشه رئيسية ١٢،٣ بوصة، وشاشه قياسات ٧ بوصة ، وتفاعل عدد صوتى ذكى ،

واى فاى ، 8 سماعات ، وشاحن لاسلكى، ونظام القياده ذاتية، وعجلة قيادة متعددة المهام.

وتطرح بودي جروب سيارة بايك X7 في السوق المصري بفئتين الأولى (Elite) بسعر 497 الف جنيه والثانية (Premium ) بسعر 568 الف جنيه.



بودي جروب



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