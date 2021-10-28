شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه.



إيقاف تداول 38 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم التعمير والاستشارات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الألومنيوم العربية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اودن للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 38 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم التعمير والاستشارات الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، بي أجي للتجارة والاستثمار، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الألومنيوم العربية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، اودن للاستثمارات المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الدولية للمحاصيل الزراعية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ بي أي جي للتجارة والاستثمار، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أم بي للهندسة، الدولية للصناعات الطبية إيكمى، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، حق الاكتتاب للشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 2، الملتقى العربي للاستثمارات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المصرية لنظم التعليم الحديثة، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، جلاكسو سميثكلاين.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.71%، والعرب على 9.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 198.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 596.6 ألف جنيه، 200.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 11364 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13560 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.58%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.406 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.68%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.17%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 30.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.99%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 20.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.27%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 18.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.93%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 34.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.21%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.97%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 21.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.12%.