شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الصناعات الغذائية: 1400 مصنع فى محافظة الغربية أبرزها الألبان والحلويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة الصناعات الغذائية أن محافظة الغربية يتواجد بها أكثر من نحو 1400 مصنعاً غذائيا، ومن المحافظات الهامة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

قال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن إختيار محافظة الغربية لعقد ندوة لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء يأتي تماشياً مع استراتيجية الغرفة وسعيها لتعزيز التواصل مع شركات الأغذية أعضاء الغرفة فى كافة المحافظات وبالأخص بالمحافظات التى تشهد تكتل فى التصنيع الغذائى بهدف تنمية وتطوير المنشأت من خلال برنامج متكامل يهدف إلى رفع قدرات العاملين من خلال بروتوكول تعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) وتقديم خدمات تمويلية تتناسب مع احتياجات المنشأت.

وقال الجزايرلي خلال ندوة بمحافظة الغربية،" سعداء بشراكتنا مع هيئة سلامة الغذاء ومحافظة الغربية والبنك الأهلي المصري ومشروع طيب لدعم سلامة الغذاء بالمصانع والشركات، مشيراً أن محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية حيث يتواجد بها أكثر من نحو ١٤٠٠ مصنعاً غذائيا، والمحافظات الهامة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

وأكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الشراكة بين الهيئة وغرفة الصناعات الغذائية تدعم نشر مفهوم سلامة الغذاء في مصر، لافتاً إلى استمرار التعاون لدعم توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء في كافة المحافظات، مشيرا أن محافظة الغربية هامة جداً في صناعة الألبان وتوفير الأمن الغذائي.

وأشار منصور إلي أهمية توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء حيث أن فاتورة الدولة لتلوث الغذاء مكلفة جداً أكثر من تكلفة سلامة الغذاء بالمصانع وتعد قضية هامة جداً لمصر سواء فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن للمستهلك أو زيادة الصادرات الوطنية والنفاذ لأسواق العالم حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التصديرية، لافتاً أن شروط سلامة الغذاء واجبة وملزمة علي كل مصنع ولا تهاون بحقها.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والبنك الأهلي المصري ومشروع طيب لرفع الوعي بمتطلبات الغذاء وتعريف القطاع علي الخدمات التمويلية المتميزة وفق احتياجات المنشآت للتمويل للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء. واضاف البسيوني، أن مشروع طيب يهدف لدعم نظام الرقابة والتفتيش علي الأغذية، مشيراً أنه سيتم عقد العديد من الندوات التعريفية لنشر الوعي بسلامة الغذاء في كافة المحافظات وعلي رأسها محافظات الدلتا وصعيد مصر.