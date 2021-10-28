شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. وزيرة التخطيط: 340% زيادة فى استثمارات البنية التحتية خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأربعاء 27-10-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، منها تصريح وزارة التخطيط حول زيادة استثمارات البنية التحتية خلال 7 سنوات، ورئيس الوزاري يوافق على سفر 181 قطعة أثرية، بالإضافة إلى إعلان الإحصاء عن ارتفاع في قيمة الصادرات المصرية لرومانيا بنسبة 51.1% خلال النصف الأول من عام 2021

وزيرة التخطيط من باريس: 340% زيادة فى استثمارات البنية التحتية خلال 7 سنوات

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مرافقتها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية للعاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر بنشاط مكثف منذ وصولها وحتى نهاية فعاليات الزيارة.

الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار2022/2027

أعلنت وزارة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الانتهاء من مشروع استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من ٢٠٢٢\٢٠٢٧، وبدء مجلس إدارة البنك مناقشتها بداية من 20 أكتوبر الجارى، موضحة أنه يتم اتخاذ الخطوات بشأن الإقرار النهائى للاستراتيجية مطلع العام المقبل، حيث تعكس الاستراتيجية الجديدة التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والدور الذى يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية لدعم جهود الدولة فى تحقيق رؤيتها التنموية التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالموافقة على سفر 181 قطعة أثرية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على سفر وعرض 181 قطعة أثرية بمعرض رمسيس وذهب الفراعنة والمقرر إقامته بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022 ومتحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023، على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض وحتى عوتها سالمة.

قطاع الأعمال: نستهدف العبور بالمنتجات المصرية للأسواق العالمية من خلال "جسور"

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن شركة النصر للتصدير والاستيراد في شكلها الجديد "جسور" تهدف إلى العبور بالمنتجات المصرية إلى مختلف دول العالم، من خلال نموذج عمل يقوم على عنصرين رئيسيين هما الوساطة والتسويق، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى يحتاجها المنتج للتصدير منتجاته أو استيراد مدخلاتها.

الإحصاء: 51.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لرومانيا خلال النصف الأول من عام 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لرومانيا لتسجل 100.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 66.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من رومانيا لتبلغ 339.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 418.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.9 %، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا 439.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 484.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.3%.

"رئيس المنطقة الاقتصادية" يزور الجناح المصري في إكسبو دبي

قام المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له بجولة داخل الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي2020، حيث تفقد أروقة الجناح المصري وأشاد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتجهيزات والشاشات التفاعلية وما يتم عرضه أمام زائري الجناح مما يدل على عبقرية المصريين في التواجد الهام بين دول العالم بهذه النماذج الرائعة والتصميمات والعراقة والمشروعات القومية التي تعرض بطريقة جاذبة للزائرين.

غرفة الجيزة: قرار تخفيض الإيجارات للمستأجرين بالمتاحف يحافظ على استثمارات القطاع

أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بقرار المجلس الأعلى للأثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري باستمرار قرار المجلس بتخفيض الإيجارات على الكافتيريات والمطاعم بالمنشآت السياحية والأثرية بنسبة 50% في ظل أزمة كورونا حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هذا القرار يأتى فى إطار الدعم الذى تقدمه وزارة السياحة والمجلس الأعلى للأثار للشركات العاملة في هذا المجالى في ظل انخفاض معدلات السياحة بسبب أزمة كورونا.