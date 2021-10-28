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الطاقة النظيفة وتقليص الانبعاثات الكربونية يجذبان المستثمرين

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الدمام - شريف احمد - ناقشت جلسات اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار العديد من الموضوعات الاقتصادية على رأسها الحوكمة، وتحقيق المساواة في المؤسسات لضمان توازنها الاقتصادي، فيما أكدوا أن الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات الكربونية يجذب المستثمرين، وسط مطالب بالالتزام بالقوانين لمواجهة التغير المناخي.

وأكد المشاركون أن الجائحة عززت وتيرة اقتصاد الوظائف المؤقتة، فيما يجب إيجاد أنظمة إدارية لدعم نجاح الأعمال التجارية في المراحل المبكرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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