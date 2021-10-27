شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وقَّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان، تتعلق بتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات الطاقة المختلفة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووقَّع المذكرة مساعد وزير الطاقة لشؤون التطوير والتميز المهندس أحمد بن موسى الزهراني، وعن الهيئة آندرو زالوميس الرئيس التنفيذي.

وتنص المذكرة التي تنسجم مع مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، على قيام الوزارة بالمراجعة الفنية للموضوعات ذات العلاقة بمجال الطاقة في المحمية، بما في ذلك مشاريع الطاقة الكهربائية المستقبلية، والدراسات التنظيمية لها، ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بذلك، والعمل على تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، ومراجعة مبادرات كفاءة الطاقة في مواقع المحمية، والعمل على الإسهام في تطبيق مبادرات برنامج الاقتصاد الدائري للكربون، وتطبيق مبادرات استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية.

وقال المهندس الزهراني :" إن وزارة الطاقة وبتوجيهات مباشرة من سمو الوزير تعمل على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات العلاقة"، مبيناً أن الوزارة والمحميات الملكية تشتركان في أهداف عديدة من أهمها المحافظة على البيئة في المملكة، والاستفادة من الإمكانيات الطبيعية لتغطية احتياجات الطاقة بما يعزّز الاستدامة البيئة.

وبين أن المذكرة تشمل إقامة وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة في المحمية، وتبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بمجال الطاقة، والعمل على استخدام التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بهذا المجال.