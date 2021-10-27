شراكة بين «نيوم» و«ون ويب» ستغير إنترنت النطاق العريض في الشرق الأوسط وأفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شراكة رائدة بين «نيوم» و»ون ويب» تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، ستوفر شبكة أقمار صناعية ستغير من وجه إنترنت النطاق العريض في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمكن نماذج أعمال جديدة، أعلن عنها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله السواحة، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال السواحة في جلسة حوارية بعنوان «ارتباط الاقتصاد الرقمي باقتصاد الفضاء»، «إن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين العام الماضي أخذت على عاتقها تقليص الفجوة الرقمية، لأننا لا نقبل إقصاء المليارات من البشر من المشاركة في الاقتصاد الرقمي لعدم قدرتهم على الاتصال بالإنترنت، ولا نقبل أن تكون التجربة الرقمية المدرسية المقدمة لطفل يعيش في منطقة نائية أقل من التي نتمتع بها جميعا».

وأوضح أن قطاع الفضاء السعودي يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين، منوها إلى أن كبر مساحة المملكة وقربها من خط الاستواء جعلاها في موقع مثالي لإطلاق الأقمار الصناعية، متوقعا إطلاق 15 ألف قمر صناعي بحلول 2030.

ولفت إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لديها شراكات مع معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وستانفورد لإنشاء مراكز تميز، وستنضم فرقة بحثية سعودية على متن محطة الفضاء الصينية في 2022.

وأبان المهندس السواحة أن الإقبال الدولي على الاستثمار في اقتصاد الفضاء ضخم، وعلى مدى العقدين المقبلين من المتوقع أن ينمو اقتصاد الفضاء العالمي الذي تبلغ قيمته أكثر من 400 مليار دولار اليوم ليصل إلى تريليون دولار.

وتأتي مشاركة الوزارة والهيئة السعودية للفضاء ممثلة في الوزير، بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومجال الفضاء، وتطوير فرص جديدة وتحفيز المستثمرين والشركات الأجنبية للانضمام إلى التطورات السريعة التي يشهدها القطاع وقطاعات التقنية الناشئة في المملكة، إضافة إلى جذب المؤسسات البحثية والتجمعات الابتكارية إلى المملكة، وتبادل المعرفة والخبرات مع كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين لدعم تطور ونمو الاقتصاد الرقمي، علاوة على زيادة المشاريع الاستثمارية الجريئة والاستثمار المستقبلي، من خلال زيادة استخدام تقنية إنترنت الأشياء، وإيجاد شركات فاعلة ذات قيمة وأخرى ناشئة جديدة.

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لـ»نيوم» نظمي النصر، في تصريحات لـ»العربية» أمس الأربعاء، عن افتتاح مدينة نيوم الصناعية بعد شهر. وقال إن نيوم ستتحول إلى شركة قابضة مع تأسيس شركات تابعة لها في جميع القطاعات.

وأضاف «مرت 4 سنوات على إطلاق المشروع، وسنة 2021 نعدها السنة الأولى في التنفيذ، إذ بدأنا الإنشاءات في معظم مناطق نيوم، كما أعلنا عن مشروع The Line». وتابع «قبل شهرين بدأنا هذه الرحلة عبر إنشاء شركات متخصصة في التكنولوجيا الرقمية والمياه والكهرباء والتطوير، وقبل فترة وقعنا اتفاقيات تحت أسماء هذه الشركات مع شركاء في جميع دول العالم، إذ نعتمد على نظام الشراكة».

ولفت الرئيس التنفيذي لـ «نيوم» إلى أن الشركة وقعت شراكات مع شركات بريطانية في مجال الفضاء، وقبلها مع شركات عالمية ومحلية في مجال مراكز البيانات.

ووقعت شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة، على هامش «مبادرة مستقبل الاستثمار»، اتفاقية مشروع مشترك مع شركة ون ويب One web (شبكة الاتصالات العالمية التي تعمل في الفضاء) بقيمة 200 مليون دولار، لتوفير شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الصناعية إلى «نيوم» والسعودية، إضافة إلى دول منطقة الشرق الأوسط ودول شرق أفريقيا المجاورة.

وأكد جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة، أن الاتفاقية مع One web تهدف إلى توظيف الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض لتوفير اتصال سريع وفعال في مناطق نيوم كافة. وبحسب برادلي، الهدف توفير شبكة اتصال عبر الأقمار الصناعية في نيوم والسعودية والشرق الأوسط.