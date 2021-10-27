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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي التقى بحضور نائبة الوزير الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، بمجموعة من المسؤولين على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار. وبحث القصبي مع الوزير المكلف لشؤون التجارة والاقتصاد الفرنسي فرانك ريستر، ونائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، تطوير العلاقات الاقتصادية. والتقى القصبي بالرئيس التنفيذي لشركة Soft Bank Investment Advisors راجيف ميسرا، والرئيس التنفيذي لبورصة لندن جوليا هاجيت، والرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتوروز في الشرق الأوسط وأفريقيا لؤي الشرفاء، لبحث الموضوعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

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