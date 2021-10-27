شكرا لقرائتكم خبر وزارة الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الرياضة هدفت إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ، حيث زادت نسبة ممارسي الرياضة من 2015 حتى 2019 من 13% إلى 19%، وارتفعت نسبة المشاركة النسائية 149%. جاء ذلك ضمن مشاركة نائب وزير الرياضة بدر القاضي في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض.



كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.