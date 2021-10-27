الحكومات تتعاون للوقوف في أوجه عدم الإنصاف والمساواة

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وقال الحصان، خلال مشاركته في اليوم الثاني في الجلسة الحوارية «إعادة التوازن الكبير: الاستثمار في المساواة» ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، «إن عدم المساواة يمثل خطورة كبرى للحكومات والمجتمعات والمؤسسات والمنظمات على حد سواء».
وأضاف «إن على الحكومات أن تتعاون وتلتزم في أن تقف في أوجه عدم الإنصاف والمساواة بأشكالها وأنواعها كافة، مبينا أن المؤسسات والمنظمات إن لم تعِ قدر المساواة فإنها ستفقد مزاياها.
وأشار إلى أنه تم تطوير السوق المالية عن طريق العمل مع الجميع، وحرصنا فيها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية الدكتور نبيل العامودي، أن العقل البشري مكن التقنية من إمكانية الوصول إلى الجميع واستثمار رأس المال البشري في مجابهة التحديات والظروف التي مر بها العالم، أبرزها جائحة كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي مكن القطاعين الحكومي والخاص من استخدام الرقمنة لضمان وصول الخدمات الصحية وإتاحة التعليم للجميع.
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