9 علامات تجارية مرموقة تشغل فنادق المرحلة الأولى بمشروع البحر الأحمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير تسع اتفاقيات مع علامات تجارية مرموقة عالميا لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في مشروع البحر الأحمر.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي تقوم بموجبها مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة بمجال الضيافة بتشغيل 9 من أصل 16 فندقا في المرحلة التطويرية الأولى، التي ستوفر مجتمعة أكثر من 1700 غرفة من إجمالي 3000 غرفة ضمن مخطط المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.

وتشمل علامات الضيافة «إديشن هوتلز»، وفنادق ومنتجعات سانت ريجيس التابعة لـ «مجموعة ماريوت الدولية»، وفنادق ومنتجعات فيرمونت، ورافلز للفنادق والمنتجعات، وإس إل إس هوتيلز & ريزيدنسيز التابعة لمجموعة الضيافة العالمية «أكور»، وجراند حياة التابعة لمجموعة «حياة للفنادق، وإنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات، وSix Senses التابعة لـ «مجموعة فنادق إنتركونتيننتال»، ومجموعة جميرا وهي شركة عالمية للفنادق الفاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو «تعمل المملكة اليوم على تسريع وتيرة تطوير عروضها السياحية الجديدة، مرتكزة إلى رؤية 2030 الطموحة، وفخورون بالكشف عن مجموعة علامات الضيافة المتنوعة والمتميزة في وجهتنا، التي تلبي احتياجات سوق الضيافة المتنامية وترسخ التزامنا بإنشاء وجهة فاخرة ورائدة عالميا لتكون البوابة إلى أحد الأماكن الفريدة غير المكتشفة على كوكبنا».

وأضاف باغانو «الأهم من كل ذلك، أن تعكس هذه الشراكات مع علامات تجارية مرموقة عالميا الثقة المتنامية في أعمالنا ووجهتنا خاصة، وبالمملكة كوجهة سياحية على وجه العموم».

وأضاف باغانو «تتعاون شركتنا مع مشغلي فنادق رائدين عالميا يشاركوننا رؤيتنا بإتاحة فرص نمو مجزية لسوق السياحة والضيافة في المملكة، وفي الوقت ذاته المحافظة وحماية البيئة الطبيعية، ودعم مجتمعنا المحلي، ومنح الضيوف تجارب استثنائية غامرة، ولا تقتصر مهمتنا مع هؤلاء الشركاء على تطوير وإدارة محفظة من عقارات الضيافة بتصاميم معمارية مميزة، بل نسعى أيضا إلى تعريف ضيوفنا بوجهات وتجارب جديدة».

وتتوقع شركة البحر الأحمر للتطوير استضافة مليون زائر سنويا في مشروعها بحلول عام 2030، وذلك بما ينسجم مع طموحاتها بشأن الاستدامة، وتوفير ما يزيد على 70 ألف فرصة عمل جديدة، والإسهام بـ 22 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد تشغيل مشروعها بالكامل.

وتبنت جميع علامات الضيافة الشريكة رؤية مشروع البحر الأحمر الرامية للعمل وفق معايير الاستدامة الرائدة، والعمل جنبا إلى جنب من أجل إنجاح الوجهة، مع التأكيد على دعم المساعي الحثيثة لتنمية السياحة المتجددة.

المرحلة الأولى من المشروع







تكتمل في 2023



تتضمن 16 فندقا



توفر 3000 غرفة



موزعة على 5 جزر وموقعين داخليين



9 علامات تجارية مرموقة: