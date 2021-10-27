شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.84%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.02%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.99%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.79%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 1.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.71%.

كما تراجع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.69%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.58%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.31%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.02%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والبنوك بنسبة 0.54%، 0.52%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.16%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.71%، والعرب على 9.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 198.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 596.6 ألف جنيه، 200.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 11364 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13560 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.