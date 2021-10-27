شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 11 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السيارات" والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.69%، 0.61%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.58%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.31%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.02%، ثم قطاعي الطاقة والخدمات المساندة والبنوك بنسبة 0.54%، 0.52%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.16%.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 532.8 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.71%، والعرب على 9.31% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.12%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 198.5 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 596.6 ألف جنيه، 200.2 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 11364 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13560 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4092 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.
وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.