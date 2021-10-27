شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة» توقع اتفاقية لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة» (إحدى شركات صندوق الاستثمارات السعودية ) وشركة Advance Resources International Inc (ARI)، اليوم، اتفاقية تعاون إستراتيجي مشترك لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون (CO2) في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، فيما يتزامن هذا التعاون بين الشركتين مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع في الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» م. خالد نوح: «نتطلع للعمل مع شركة عالمية تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 40 عاما في مشاريع عزل وتخزين الكربون والاستخلاص المعزز للنفط، وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع».

وأضاف: تحتاج المملكة والمنطقة والعالم أجمع إلى المضي قدما وبخطى متسارعة في مكافحة التغير المناخي، كما أن التعاون بين الشركتين سيمكن «طاقة» من دعم هذه الرؤية، ويعتبر من أهم عناصر إستراتيجية طاقة 2021.