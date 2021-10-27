شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالموافقة على سفر 181 قطعة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على سفر وعرض 181 قطعة أثرية بمعرض رمسيس وذهب الفراعنة والمقرر إقامته بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022 ومتحف دي يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023، على أن تكون القطع الأثرية تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض وحتى عوتها سالمة.

وقبل أيام وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجويل بارتيش المدير و الرئيس التنفيذي لمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية، البرتوكول الخاص بإقامة المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة".

وأوضح مصطفي وزيري أن البروتوكول يتضمن كافة البنود الخاصة بتأمين القطع الأثرية وفقا للوائح إقامة المعارض الأثرية الخارجية المؤقته، معربا عن ثقته الكاملة في خروج المعرض بالشكل الأمثل بما يضمن الترويج للمقصد السياحي المصري.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار قام في أغسطس الماضي بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتفقد القاعة المقرر إقامة المعرض بها في هيوستن والتي تبلغ مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع، وذلك لمتابعة كافة التجهيزات المتعلقة بإقامة المعرض ومنها فتارين العرض واللوحات التعريفية والإرشادية والإجراءات التأمينية والاحترازية المطبقة.

يضم المعرض 181 قطعة أثرية، تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في عصور الدولة الوسطى والحديثة وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، وتماثيل لبعض المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.