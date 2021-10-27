شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.976 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 11364 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13560 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 4452 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2249 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 3230 نقطة.