شكرا لقرائتكم خبر عن 15,5 مليون دولار لدعم التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدان العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 5 أهداف استراتيجية تعمل عليها المنظمة العربية للتنمية الزراعية

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) وذلك بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية ، بهدف تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن العربي، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية وإزالة القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للجميع الفئات خاصة الشباب والمرأة التي عانت مؤخراً من آثار جائحة كوفيد-19 ، والذي سوف يتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام .

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة م . هاني سالم سنبل خلال حديثه لـ " اليوم " أن هناك مسارات اقتصادية تتخذ بخصوص الدول العربية المتضررة جراء المشاكل الجيوسياسية مبيناً أن البرنامج يقوم على تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية ، معلناً أن الاجتماع توج أكثر من عامين من الإعداد والتحضير، بدءاً بتصميم وثيقة برنامج الأفتياس 2.0 واعتمادها بالإجماع من قبل كل الشركاء والدول العربية، وانتهاءً بوضع استراتيجية تعبئة الموارد المالية حيز التنفيذ، التي أثمرت إلى تاريخه، تعبئة ما يقارب ثلث الموارد المطلوبة والمقدرة بـ 40 مليون دولار أمريكي، من أجل تحقيق الأثر المنشود على التجارة في المنطقة العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا ، فالاجتماع الأول لمجلس إدارة البرنامج يهدف إلى وضع الأسس الصحيحة له باعتماد الوثائق الخاصة بالترتيبات الإدارية، مؤكداً رصد 15.5 مليون دولار لدعم التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل في البلدان العربية، موضحاً أن المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس ستوفر منصة ذات استراتيجية عملية مدروسة، للإسهام في توظيف الإمكانيات والموارد الهائلة التي تزخر بها المنطقة العربية، وذلك في إطار تعزيز جهود دولنا العربية في مواجهة التحديات التي فرضتها علينا جائحة كورونا، مضيفاً أن الدول العربية تأمل من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) اعتماد مشاريع لصالحها تساهم في:

• تنمية التجارة والقدرة التنافسية: لمعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة بالإضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري

• دعم الشمولية: التركيز على الفئات الأقل دخلاً وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة.

• الاستثمار الإقليمي: عبر إعداد الوثائق الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة القابلة للتمويل.

• التعاون جنوب جنوب (آلية البنك لتبادل الخبرات): بهدف دعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وغيرها.

• البحث والاستقصاء: دعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج

ومن جانبه قال الدكتور كمال حسن علي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالنيابة عن الأمين الأمين العام لجامعة الدول العربية: "تتماشى مبادرة افتياس 2.0 مع الهدف الرئيسي لجامعة الدول العربية والمتمثل في رفع التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وتحسين مستويات الدخل، والحد من الفقر والبطالة، وجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية " ، وأضاف "توفر النسخة الثانية من هذا البرنامج منصة جديدة واستراتيجية عملية لإطلاق الإمكانات وتجهيز الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها المنطقة، كما تعمل من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها علينا الجائحة."

وبين مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية ابراهيم الدخيري عن موافقة الأجهزة التشريعية للمنظمة الاستراتيجية ٢٠٣٠ المعدلة والمتوائمة مع أهداف التنمية المستدامة وخلصت فيها إلى خمسة أهداف استراتيجية هي :

1. دعم التحول والتكيف في النظم الزراعية والغذائية العربية للقضاء على الجوع والحد من الفقر.

2. المحافظة على حسن إدارة الموارد الزراعية والنظم الإيكولوجية واستدامتها في المنطقة العربية.

3. تعزيز التكامل الزراعي العربي وتأطير آليات وإجراءات وسياسات نظم التجارة والاستثمار الزراعي العربي.

4. تنمية وازدهار الريف العربي وتأهيل ودعم مقدرات التأقلم للمجتمعات القاعدية خاصة المرأة الشباب مع المتغيرات البيئية والاقتصادية المجتمعية ذات الصلة.

5. حسن إدارة ومشاركة وإتاحة المعرفة الزراعية فنياً ومؤسسياً لدعم متخذي القرار (مستودع المعرفة الزراعية).