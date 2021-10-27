شكرا لقرائتكم خبر عن «الملاحة الجوية» تحصد جائزة التميّز التقني على مستوى الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جائزة التمييز والابتكار عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية ، بجائزة التميز والابتكار التقني على مستوى الشرق الأوسط " فئة تقنية الطيران"، وسط تنافس مع أكثر من 50 شركة متخصصة في التقنية.

وفازت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لدورها المتميز في الابتكار التقني، من خلال ابتكار نظام إدارة الصيانة " MMS" والمصمم والمطور من قبل مهندسي وفنيي الملاحة الجوية السعودية، ويسهم في إدارة صيانة الأنظمة الملاحية لأكثر من 1000 جهاز ملاحي موزع على مساحة تزيد عن مليونين كيلو متر مربع، وتتعامل مع أكثر من 60 تكويناً مناخياً, حيث يعمل على إدارة جميع عمليّات الصيانة التصحيحية والوقائية، والفحص الجوي ومراقبة الحالة البيئية المحيطة، والتحديث الفوري لمؤشرات الأداء على مدار الساعة.

وتُمنح هذه الجائزة لتكريم الشركات والشخصيات الرائدة في مجال الابتكار التقني، المتبنية للإستراتيجيات المبتكرة المعتمدة على التقنية.

ويؤكّد هذا الفوز، الاهتمام الكبير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالتطور التقني، ومتابعة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ صالح الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز الدعيلج، لتوفير كافة المعينات للنهوض بصناعة الطيران التي أصبحت من أهم الروافد الاقتصادية لمختلف دول العالم وليس المملكة وحدها.

وتسعى الشركة للمضي قُدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات، ومواصلة مسيرتها للريادة في مجال خدمات الملاحة الجوية على جميع المستويات، في ظل الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطيران المدني من القيادة الرشيدة - حفظها الله-.

يُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على المركز الخامس عالمياً في جائزة السلامة، وحاصلة كذلك على شهادة الأيزو عن أنظمة إدارة الصحة والسلامة والبيئة، ونظامي هندسة الصيانة ومعلومات الطيران، وأنهت مؤخراً مشروع توريد وتركيب الأنظمة الملاحية بمطار خليج " نيوم"، في إنجاز فريد خلال 77 يوماً فقط، وتنفذ حالياً عدداً من مشاريع الأنظمة الملاحية لعدد من مطارات المنطقة.

وتقوم الشركة بدور أساسي ومهم في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وتُعد عنصراً أساسياً في نجاح صناعة النقل الجوي، وتقدم خدمات الحركة الجوية لجميع الطائرات العابرة لأجواء المملكة والمستخدمة لمطاراتها، من خلال أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، لضمان عملها على مدار الساعة بكفاءة عالية.