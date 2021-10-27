شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. دخول الأهرامات عبر "ماكينات الدفع الإلكتروني".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة السياحة والآثار اليوم في تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول منطقة آثار أهرامات الجيزة، لتحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.



بوابات الدخول





وقال أشرف محي الدين مدير عام المنطقة، أن هذه الماكينات تشكل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لأحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.



السائحون أمام بوابات الدخول

جديد بالذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تشغيل ماكينات الدفع الالكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.