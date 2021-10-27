شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 قائمة بأسعار الخضروات داخل سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 27-10-2021، واستقرت أسعار الطماطم بين 2.5-4.5 جنيها للكيلو، والبصل من 2-3 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا لتسجل 5-7 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4-7.5 جنيهات للكيلو، وأسعار الخيار البلدى ليسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، استقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الملوخية تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، سعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو.

وتراوحت والباذنجان بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو، الفلفل الألوان يتراوح بين 12-18جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.