شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة: قرار تخفيض الإيجارات للمستأجرين بالمتاحف يحافظ على استثمارات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بقرار المجلس الأعلى للأثار برئاسة الدكتور مصطفى وزيري باستمرار قرار المجلس بتخفيض الإيجارات على الكافتيريات والمطاعم بالمنشآت السياحية والأثرية بنسبة 50% في ظل أزمة كورونا حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار الدعم الذى تقدمه وزارة السياحة والمجلس الأعلى للأثار للشركات العاملة في هذا المجالى في ظل انخفاض معدلات السياحة بسبب أزمة كورونا .

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية إن الدولة وعدت وأوفت بأنها ستكون داعمة للعاملين بالقطاع السياحى خلال أزمة كورونا حيث أن العاملين بالقطاع وأصحاب الشركات كانت ولازالت تعانى من جراء أزمة كورونا وتراجع معدلات السياحة .

وأضاف إمبابى أن قرار تخفيض القيمة الإيجارية للمستأجرين في المتاحف والمنشأت السياحية يمثل دعما مناسبا خلال تلك المرحلة الصعبة خاصة وأن هناك الملايين من العاملين في القطاع يعانون من تراجع معدلات السياحة والتي بدأت تتعافى تدريجيا في ظل الإجراءات التي قامت بها الحكومة وبالاخص وزارة السياحة والاثار ووزيرها النشيط الدكتور خالد العناني خلال الفترة الأخيرة للسيطرة على الأثار السلبية لفيروس كورونا .

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أكد انه استكمالا لدعم المجلس الأعلى للآثار للقطاع السياحي والعاملين به وتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في جلسته المنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، على تخفيض القيمة الايجارية لمستأجري البازرات والكافيتريات ودورات المياه بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار وصندوق آثار النوبة، بنسبة 50%؜ لشهري نوفمبر وديسمبر 2021، مشيرا إلى أن المجلس كان قد سبق ووافق على الإعفاء للمستأجرين بنسبة 50% بداية من مارس 2020، ثم وافق على الإعفاء التام للمستاجرين منذ يونيو 2020، وحتى شهر أكتوبر2021، ليكون بذلك استمر هذه الإعفاءات لأكثر من عام ونصف.