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استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365، أسعار الأسماك داخل سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 27 – 10 – 2021 وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الأسماك بالغرفة التجارية .

 

واستقر سعر البلطى ال المزارع 1 يتراوح بيت 22-26 جنيها للكيلو،وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-21جنيها للكيلو ، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

 

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 32-38 جنيها،  وتراوح البربون بين "1" ل34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو. .

 

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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