شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد من الطرق المتبعة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي وتسديد الفاتورة وكانت تلك الطرق كالتالى..

1- الموقع الرسمى على الأنترنت لشركة "بتروتريد “إحدى شركات قطاع البترول.

2- التليفون الأرضى لمكاتب خدمة العملاء فى كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.

3- تطبيق الشركة على المحمول.

4- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزى من أى محمول.

5- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة.

6-إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى.

7-إبلاغالقراءة والسداد من خلال عدد من الموقع على الأنترنت

8-يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال

خط التليفون الأرضي.

9-إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في انحاء الجمهورية

10- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش.

11-إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض النوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

12-إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام "الأستيكر" الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.

13- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق "بتروميتر "المحمول الذي يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد.

14-ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية .