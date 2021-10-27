شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءت مكثفة لـ «القصبي» على هامش أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • بحث الموضوعات مع الوزير المكلف لشؤون التجارة الفرنسي ونائب وزير التجارة الأمريكي.. ومديرو سوفت بنك وجنرال موتورز وبورصة لندن

التقى وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، بحضور نائب الوزير الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري بمجموعة من المسؤولين على هامش أول أيام أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد بالرياض خلال الفترة 26 - 28 أكتوبر 2021م.

وبحث القصبي مع الوزير المكلف لشؤون التجارة والاقتصاد الفرنسي فرانك ريستر، ونائب وزير التجارة الأمريكي دون جريفس، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، وتعزيز الشراكة في كافة المجالات، وتبادل الخبرات في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.

كما التقى القصبي بالرئيس التنفيذي لشركةSoft Bank Investment Advisors راجيف ميسرا، والرئيس التنفيذي لبورصة لندن جوليا هاجيت، والرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتوروز في الشرق الأوسط وأفريقيا لؤي الشرفاء لبحث عدد من الموضوعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشتراك.

كما بحثت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير التقنيات والفرص الواعدة في مختلف القطاعات وفق رؤية المملكة 2030.