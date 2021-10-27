شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الأربعاء.. الطن بين 14300-14700 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 27-10-2021 حيث سجلت استقرارا في السوق وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن طن حديد التسليح يتراوح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بيم 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن .