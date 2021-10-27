شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: المجتمع التجارى يستقبل قرار إيقاف حالة الطوارئ بالتفاؤل والترحيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بايقاف حالة الطوارئ بموجة من الترحيب الواسع و التفاؤل أبدي علي أثرها رؤساء كافة الغرف التجارية بمحافظات مصر عن سعادة و أمل لانتعاشة كبيرة للحياة الاقتصادية المصرية، معتبرين تلك الخطوة غير المسبوقة - والتي تنم عن استقرار أمني حقيقي في المجتمع المصري بعد حرب شرسة ضد الأرهاب حاول ضرب استقرار الوطن وإسقاطه لأعوام باستغلال كافة الطرق والوسائل - بانها دفعة حقيقة للاقتصاد المصري ومؤشر نجاح لكافة جهود الدولة للتنمية الشاملة و التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه لرئاسة مصر.

وهنأ المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة في بيان اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي ما يحققه من نجاحات تبهر العالم وتحقق نمو حقيقي لحياة ابناء مصر علي كافة الأصعدة، معتبرا اصدار هذا القرار بمثابة اعلان انتصار سياسي وأمني جديد وتكليل لنجاح مبادرة حياة كريمة التي أطلقها سيادته وتهدف الي تغيير واقع اقتصادي مرير عاني منه ابناء مصر لسنوات طويلة والتي حظت باشادة وزخم دولي ومحلي.

وأكد العربي استقبال الشارع الاقتصادي و التجاري لقرار الرئيس بموجة من التفاؤل حيث تم استقبالها بنشاط كبير في الأسواق ظهر واضحا في التحرك الايجابي السريع لحركة الأسهم بالبورصة المصرية متوقعا أن يكون للقرار أثرا سريعا ومباشرا علي جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصرية و التي تعد الأكثر نموا واستقرار علي كافة الأصعدة في المنطقة حاليا كما سيكون لها أثرا مباشرا علي نمو ايجابي وسريع في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع شركاء مصر من التكتلات الاقتصادية الكبري كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروأسيوي و الولايات المتحدة .

وأعرب عن تفاؤله الخاص بهذه الخطوة لما تشكله من رسالة هامة لكافة الشركات الدولية تؤكد نجاح برامج الاصلاح الاقتصادي و الأمني و التشريعي في مصر .