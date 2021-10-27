شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تبدأ من 26 جنيها في المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 27-10-2021 انخفاضا طفيفا وفقا للأسعار الرسمية حيث تراوح سعر الكيلو الدواجن البيضاء بين 26-27 جنيها في المزرعة، بينما سجل سعر المستهلك بين 32- 33 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 24 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 32جنيها، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو.

أما أسعار البيض فشهدت استقرارا، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 44 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 52-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 56-58 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.