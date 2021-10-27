شكرا لقرائتكم خبر عن نحو مساجد نموذجية ومستدامة رتال تطلق المسابقة الدولية لتصميم المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُعلنت اليوم مسابقة رتال لتصميم المساجد وهي مسابقة دولية معمارية لتصميم مسجدين محليين في مخطط نساج تاون ٢ الدمام بتنظيم من شركة رتال للتطوير العمراني وبإدارة من جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد التي تعنى بتطوير المساجد في المملكة والعالم بالشراكة مع المعهد الأمريكي للمعماريين (AIA) وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية.

أُطلقت هذه المسابقة لتحفيز المعماريين نحو إثراء البيئة العمرانية بتصاميم مبتكرة ترتقي بعمارة المساجد المحلية وأن يراعي التصميم استخدام المواد الصديقة للبيئة كجزء من التصميم ومراعاة تكاليف الصيانة والتشغيل المستقبلية للمبنى. حيث صرح الأمين العام لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد والمشرف على المسابقة الدكتور مشاري النعيم أن هدف هذه المسابقة هو تغيير المفاهيم السائدة وتوظيف التقنيات المتفوقة للعمل على حل جميع إشكالات المساجد الرئيسية اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا. وبين النعيم أن إقامة هذه النوعية من المسابقات تولد أفكار جديدة وحراك ثقافي ينتهي بالتطوير والتغيير الذي نطمح له.