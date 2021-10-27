شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج «الأفتياس» لتوفير 64 ألف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس والتي تتظمه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC ) ، في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة – السعودية، والمستمر لمدى يومين ، ويهدف برنامج الأفتياس 2.0، الذي سوف يتم تنفيذ على مدى خمسة أعوام، إلى زيادة فرص التجارة بين الدول العربية، وخلق فرص عمل للفئات الفقيرة ودعم النساء والشباب، وهي الفئات التي تعرضت أكثر من غيرها لتأثيرات جائحة كوفيد – 19.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج استجابة للدعوة التي وجهها قادة الدول العربية في القمة الإقتصادية العربية الرابعة التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في العام 2019 والتي تم فيها الطلب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ( ITFC)، بإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج ، ومع الانطلاق الرسمي للمرحلة الثانية من " مبادرة الأفتياس " سوف يساهم في تحقيق ما لا يقل عن 64,000 فرصة عمل جديدة في المجال التجاري، علاوة على ذلك زيادة الطلب على المنتجات والخدمات والتخفيف من حدة البطالة في الدول العربية.

الجدير بالذكر أن " مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية ( أفتياس ) برنامجا متعدد الأوجه من حيث المانحين والدول والمؤسسات المشاركة فيه، حيث يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول العربية من خلال زيادة معدلات التنافسية الإنتاجية والتجارة بين الدول العربية. وقد انبثقت هذه المبادرة عن مبادرة منظمة التجارة العالمية الأصلية " المساعدة من أجل التجارة "، والتي أطلقت بهدف مساعدة الدول النامية والأقل نموا في تعزيز القدرات التجارية والبنية التحتية لديها.