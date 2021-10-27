شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت منذ قليل، أعمال اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض، بمشاركة عدد من المدراء التنفيذيين والمستثمرين وصناع القرار العالميين.

ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك مؤسس للمبادرة، وستدور المناقشات حول الاستثمارات التي من شأنها أن تحقق أكبر منفعة للبشرية، حيث تشهد قطاعات متعددة نهضة اقتصادية في حقبة ما بعد الجائحة.