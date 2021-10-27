شكرا لقرائتكم خبر عن مع خطة التوسع والانتشار.. تعرف على مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل من خلال التوسع فى مجال تحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وإنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتحقيق الانتشار الجغرافي والتيسير على المواطنين وفيما يلي أهم مزايا استخدام الغاز كوقـود للسيــارات وكانت كالتالي .. 1-نظيف. 2- يحافظ على البيئة. 3- خالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية. 4- يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق. 5- آمــن. 6-احتمالية الاشتعال ضئيلة 7-منظومة للأمان. 8-متوافر. 9- اقتصادي