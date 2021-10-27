شكرا لقرائتكم خبر عن 14 طريقة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عدد من الطرق المتبعة لتسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي وتسديد الفاتورة وكانت تلك الطرق كالتالى..
1- الموقع الرسمى على الأنترنت لشركة "بتروتريد “إحدى شركات قطاع البترول.
2- التليفون الأرضى لمكاتب خدمة العملاء فى كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة.
3- تطبيق الشركة على المحمول.
4- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزى من أى محمول.
5- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة.
6-إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى.
7-إبلاغالقراءة والسداد من خلال عدد من الموقع على الأنترنت
8-يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال
خط التليفون الأرضي.
9-إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في انحاء الجمهورية
10- إبلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش.
11-إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض النوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.
12-إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام "الأستيكر" الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.
13- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق "بتروميتر "المحمول الذي يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد.
14-ابلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية .