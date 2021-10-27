شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: استقرار أسعار فاكهة الشتاء هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار أسعار الخضروات والفاكهة مع بداية موسم الشتاء والتي من المتوقع ان تشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إن بعض الأصناف قد تشهد انخفاضا خلال الفترة القادمة، مشيدا بدور الدولة في التخطيط الزراعي والذي أسفر عن زيادة المعروض مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بصورة تدريجية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم بدأت تتراجع بصورة تدريجية .

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن مصر تعد من أكبر المصدرين للموالح وهي تمثل الفاكهة الرئيسية خلال الشتاء، موضحا أن أسعارها ستكون في متناول الجميع، موضحا أن بشائر البرتقال بدأ طرحها للمستهلك مع بداية الشهر الجاري.