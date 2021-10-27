شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع بعد زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 84.39 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم تكن العقود الآجلة لخام برنت أحسن حظا من سابقتها، إذ انخفضت هي الأخرى 25 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 86.15 دولار للبرميل بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية صعدت بمقدار 2.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وزادت مخزونات البنزين 500 ألف برميل في حين سجلت مخزونات نواتج التقطير زيادة قدرها مليون برميل.

وتراجع برنت والخام الأمريكي عن أعلى مستويات إغلاق منذ أكتوبر تشرين الأول 2014 والتي سجلاها في الجلسة السابقة.

وقال بنك جولدمان ساكس إن انتعاشا قويا للطلب العالمي على النفط قد يدفع أسعار برنت لتتجاوز توقعاته لنهاية العام البالغة 90 دولارا للبرميل.