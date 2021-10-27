شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء الاقتصاد يناقشون تأثير التضخم العالمى على الصناعات الغذائية بالغرفة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، تأثير التضخم في الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بها، وذلك غدا الخميس بحسب ما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمى.

أشارت الغرفة أن معدل التضخم ارتفع إلى أعلى، وظل مرتفعا لفترة أطول مما توقعه العديد من الاقتصاديين ، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى الذي توقعه.

أضافت إن هذا يؤثر على الأعمال التجارية والمستهلكين والاقتصاد.، لافتة إنه للحصول على فهم أفضل لما يحدث مع الأسعار ، لا سيما في صناعة المواد الغذائية والصناعات التي تشكل سلسلة التوريد الخاصة بها ،تستضيف غرفة التجارة الأمريكية حدثًا في 28 أكتوبر بمشاركة جيسون لاسك ، رئيس قسم الاقتصاد الزراعي في جامعة بوردو وعميد فورمان ، كبير الاقتصاديين في معهد البترول الأمريكي، وأندرو هاريج ، نائب الرئيس - الضرائب والتجارة والاستدامة وتطوير السياسات ، معهد تسويق الأغذية.

يشار أن كبرى المؤسسات المالية الدولية على رأسها مجموعة البنك الدولى أشارت لحدوث موجة تضخمية جراء تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.